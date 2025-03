Qui Juventus, le possibili scelte di Motta: Nico titolare. Vlahovic dalla panchina

L'edizione odierna di TuttoSport si concentra sulla Juventus e in modo particolare sulle probabili scelte di formazione di Thiago Motta. Il tecnico bianconero può contare sui recuperi Nico Gonzalez e Conceicao oltre a quelli già annunciati di Savona e Rouhi. Alla Continassa l'ex allenatore del Bologna ha lavorato su un modulo diverso dal solito 4-2-3-1, ovvero il 4-4-2 con Kolo Muani e Vlahovic insieme in attacco. Da capire se le prove erano già per l'inizio della sfida con la Fiorentina o solo per un cambio a gara in corso.

In questo caso a cedere il posto al serbo potrebbe essere Yildiz. Davanti a Di Gregorio invece l'unico dubbio riguarda l'impiego da titolare di Kalulu al posto di Kelly, per il resto confermati Gatti, Weah e Cambiaso. In caso di 4-2-3-1, soluzione più probabile, a centrocampo dovrebbero agire Locatelli e Thuram con Nico, Koopmeiners e Yildiz alle spalle di Kolo Muani.