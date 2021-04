QUI JUVE, Oggi CR7 e Danilo a parte: e domani...

Notizie importanti in casa Juventus in vista dell'appuntamento di dopodomani contro la Fiorentina. Come riportato da TuttoJuve.com, dopo i recenti problemi fisici, sia Cristiano Ronaldo che Danilo nella giornata di oggi non sono scesi in campo alla Continassa ma hanno svolto una seduta individuale. I due stanno lavorando per essere al meglio in vista la gara contro i viola (anche se a loro disposizione è rimasta solo una seduta, ovvero quella di domani prima della partenza verso Firenze).