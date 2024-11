QUI INTER, Nerazzurri senza il 3° portiere: Di Gennaro ko

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Inter priva del suo terzo portiere per la partita contro la Fiorentina e non solo, molto probabilmente: Raffele Di Gennaro ha lasciato la Pinetina prima dell'allenamento della vigilia di campionato insieme ad Acerbi e Carlos Augusto, ma arrivano ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni.

Stando a quanto riferito da Sky Sport per Di Gennaro sarà necessario un intervento chirurgico per la distorsione di un dito della mano sinistra. Il problema accusato dal terzo portiere nerazzurro nei giorni scorsi verrà risolto con un'operazione fissata per settimana prossima.