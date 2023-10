QUI EMPOLI, Riecco Maldini e Caprile: idea Cambiaghi

FirenzeViola.it

Ultime da casa Empoli in vista della sfida di lunedì sera contro la Fiorentina: come sottolinea Pianetaempoli.it a proposito della formazione che affronerà i viola, non dovrebbero esserci sorprese per quando riguarda il modulo, si andrà avanti con il 4-3-2-1. Andreazzoli, dal suo arrivo, si trova per la prima volta a disposizione Maldini e Caprile. Per l’ex Spezia si andrà incontro alla prima convocazione, con partenza dalla panchina. Tutta da capire invece la storia dei portieri.

Le ultime sedute hanno fatto vedere un Cambiaghi in grande spolvero, e non sarebbe da escludere il rivederlo in campo dall’inizio. Saranno poi da analizzare i ballottaggi tra Ebuehi-Bereszynski e Ranocchia-Grassi. La squadra si allenerà oggi (mattina) e domani (pomeriggio) a Petroio, con sedute aperte. Gli allenamenti di sabato e domenica saranno invece a porte chiuse.