Qui Empoli, recuperato Ismajli: possibili titolari Solbakken e Anjorin

vedi letture

Reduce dalla sconfitta di misura nel match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro il Bologna, l'Empoli è pronta a riprendere la sua corsa verso la salvezza in campionato da Firenze. La reazione avuta nel finale di gara contro il Venezia e la buona prova di giovedì sera in Emilia hanno ridato certezze alla formazione di D'Aversa che, oltre a Solbakken e Anjorin, recupera anche Ismajli. I primi due potrebbero partire titolari nel derby dell'Arno contro i gigliati. In difesa, come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, non ci sarà Cacace, squalificato, mentre tornerà dal primo minuto Pezzella.

Quello di domenica sarà il 16° scontro al Franchi tra le due formazioni toscane. Il bilancio parla in chiave gigliata con 7 vittorie per i viola, 5 pareggi e 3 successi dell'Empoli. L'anno scorso però a vincere furono gli azzurri per 2-0 grazie alle reti di Gyasi e Caputo.