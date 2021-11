QUI EMPOLI, Avanti con il 4-3-1-2: Zurkowski dal 1'

Spazio alla probabile formazione dell'Empoli sulle pagine di PianetaEmpoli.it in vista del derby di domani contro la Fiorentina. Come riporta il portale, in casa azzurra il rebus è sempre lo stesso con le sensazioni che vanno verso l’utilizzo del 4-3-1-2. In difesa, rispetto a Verona, dovrebbero cambiare i due esterni con Stojanovic e Parisi dal primo minuto. In mezzo si dovrebbero vedere Zurkowski, Ricci e Bandinelli con poi Henderson e Di Francesco a supporto di Pinamonti. Di fatto mister Andreazzoli ha tutti gli effettivi a disposizione, e non è da escludere che si possa pensare anche ad un Bajrami dietro a Cutrone e Pinamonti.