Qui Cagliari: squadra oggi in campo. Zappa unico infortunato tra i rossoblù

Dopo la vittoria di sabato contro la Juventus, il Cagliari ha ripreso oggi gli allenamenti al CRAI Sport Center per prepararsi al prossimo impegno di Serie A, la sfida contro la Fiorentina in programma sabato allo stadio “Franchi”. Per l’intero gruppo, la seduta di oggi è stata dedicata principalmente al lavoro in palestra. Dopo una serie di esercizi di attivazione, i rossoblù hanno proseguito con una sessione di lavoro aerobico.

Gabriele Zappa, invece, ha seguito un programma di lavoro personalizzato per recuperare da un leggero affaticamento al retto femorale della coscia destra, problema che lo ha tenuto fuori dalla sfida contro la Juve. Il tecnico e lo staff tecnico stanno monitorando con attenzione le condizioni di Zappa, per decidere i tempi di recupero. Domani è in programma una nuova seduta di allenamento, fissata per la mattina, in preparazione alla partita contro i viola.