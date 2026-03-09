FirenzeViola Il Rakow arriva a Firenze in piena lotta per la Ekstraklasa: ecco la situazione in Polonia

Giovedì a Firenze arriva un'altra squadra polacca lanciatissima in campionato. Le paturnie patite contro lo Jagiellonia sono un campanello d'allarme: vietato sottovalutare qualsiasi squadra per questa Fiorentina. Soprattutto il Rakow, avversaria dei viola negli ottavi di Conference. I rossoblù hanno ottenuto una vittoria importante prima dell'andata della sfida degli ottavi.

La squadra di Lukasz Tomczyk ha vinto 2-0 contro il Pogon Szczecin rimanendo così in scia del treno delle squadre che guidano la vetta ell'Ekstraklasa, il massimo campionato polacco. Di Brunes (al 10') e Makuch (al 73') le due reti che hanno deciso la sfida a favore del Rakow. Che con questo risultato si porta a quota 37 punti in classifica, a -1 dal secondo posto occupato dall'accoppiata formata da Jagiellonia e Lech Poznan (entrambe a quota 38 punti) ed a -4 dal primo posto dello Zagblebie. Lo Jagiellonia, ultima squadra a sfidare proprio la Fiorentina in Conference League, ha però una partita in meno.