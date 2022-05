QUAGLIARELLA, Voglio fare ancora un anno. Il gol...

L'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha parlato così a fine partita a Dazn: "Il mio è stato un saluto al popolo della Samp. E' stato un saluto perché ci sono sempre stati vicini in questa stagione di sofferenza. Era un grazie, ma non è un addio. Voglio fare ancora un anno e godermi ancora questa piazza, ora aspetto la società. Mi sono sempre allenato per farmi trovare sempre pronto: mi alleno come un ragazzino e il segreto è questo. Mi manca un po' il ritmo partita ma sto bene fisicamente. Il mio gol è stato d'istinto, fa parte di me. La paura l'abbiamo avuta tutti, non è facile soffrire come abbiamo fatto noi. Siamo stati bravi a isolarci e a lavorare e grazie anche alle nostre qualità ne siamo usciti. Chiellini? E' un esempio, affrontare un difensore come lui è veramente tosta. Ha fatto tanto per il calcio italiano, gli va detto solo grazie. Secondo me lo rivedremo nel calcio come allenatore e dirigente e farà sicuramente grandi cose.