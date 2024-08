PUSKAS ACADEMY, Alle 20 in campo contro la capolista

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In attesa della gara di andata dei playoff di Conference League contro la Puskas Academy, oggi gli ungheresi scendono in campo alle 20:00 per la quarta giornata di campionato e ospiteranno l'MTK Budapest.

Gli avversari dei viola avranno quindi un giorno in meno di tempo per preparare la partita al Franchi e la gara di oggi è un vero e proprio scontro al vertice: sia Puskas che MTK Budapest sono a punteggio pieno insieme al Ferencvaros, affrontato lo scorso anno dai viola nei gironi di Conference.