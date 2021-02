PROVEDEL, Ko pesante: ci siamo adeguati a loro ritmo

Al termine della sfida di Firenze, il portiere aquilotto Ivan Provedel analizza così il match: "Abbiamo fatto una buona gara, ma ci siamo adeguati al loro ritmo, che era piuttosto basso, e questo poi alla lunga li ha aiutati. Loro son stati bravi a sfruttare le occasioni che gli sono capitate, noi invece quel poco che abbiamo creato non l'abbiamo sfruttato. Purtroppo è un risultato largo, ma penso che non sia una prestazione da sconfitta rispetto a quello che ha fatto la Fiorentina. Alla fine però quello che conta è il risultato finale, per cui dobbiamo analizzare quanto fatto, senza però perdere le nostre certezze. La continuità non è semplice da trovare, soprattutto per una neopromossa, devo dire che però stiamo migliorando molto, ottenendo a volte anche risultati insapsettati; questa sera sarebbe stato importante anche strappare un punto, ma così non è stato, quindi testa alla prossima. Noi lavoriamo tanto, tutti i giorni, preparandoci nel miglior modo possibile: la squadra non ha paura, sulla carta ci hanno sempre dato per spacciati, ma questo non è altro che una motivazione in più per fare bene e continuare a stupire".