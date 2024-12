PRES. GUIMARAES, Bello giocare contro i viola. Qua...

Il presidente del Vitoria Guimaraes Antonio Miguel Cardoso ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di Conference League di domani contro la Fiorentina: "Questa è una città di lavoratori e che ama il proprio club, con molta passione per il calcio e per noi è bellissimo avere questo tipo di partite contro club come la Fiorentina".

Che società è il Vitoria? "Siamo un club centenario, fra i più gradi del Portogallo. Qua tutti gli abitanti tifano il Vitoria, non ci sono tifosi del Benfica o dello Sporting. Siamo un club di prestigio con gente di grande passione, Guimaraes ha storia e tradizioni legate alla nostra nazione".

Perché da imprenditore ha scelto di diventare presidente? "Per amore… E' un problema. Con mio padre avevo 2 anni quando andavo allo stadio, c'è sempre stata nella mia testa l'idea di cercare di fare il bene del club. Era impossibile dire no quando si è presentata l'occasione, è una grande responsabilità ma questo club mi piace troppo. E' puro amore per me".

La filosofia è basata sui giovani e giocatori portoghesi... "Sono qua da 3 anni, abbiamo un progetto. Vogliamo giocatori affamati e che vogliono conquistare le cose, che abbiano energia e determinazione. E' importante per noi avere giocatori portoghesi con un mix di stranieri, andiamo avanti passo per passo. Abbiamo un allenatore fantastico e buoni giocatori, qualcuno di loro farà una grande carriera. Vogliamo fare le cose bene, è bello essere in Conference e fare queste grandi partite".

Quali le vostre ambizioni? "Noi pensiamo sempre alla prossima gara, che è la più importante, con i piedi per terra. Per noi è un grande orgoglio il nostro lavoro, vogliamo fare di più e andare avanti in Europa. Siamo felici".

Come vede la Fiorentina? "Guardavo la Domenica Sportiva in Italia. La Fiorentina ha una grande città alle spalle e una grande storia, ricordo Batistuta e Rui Costa. Ha una grande filosofia, ma la squadra la deve studiare il tecnico".

Che ambiente troverà la Fiorentina? "E' sempre caldo, intenso. Sappiamo che le persone di Guimaraes ci daranno energia. Chi viene qua capisce che c'è un'energia diversa. Non faccio pronostici, spero ovviamente che la squadra faccia bene".