PRES. APOEL, Vogliamo continuare nostro percorso europeo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente dell'Apoel Nicosia Prodromos Petrides ha parlato ai canali ufficiali del club cipriota in vista della gara di staera. Queste le sue parole: "Si ritorna alle competizioni europee. Questa volta contro la Fiorentina, una squadra molto forte che si presenta come una delle favorite della competizione. Riconosciamo la dimensione dell'avversario, i successi del recente passato e le loro ambizioni per la stagione in corso. Sono consapevole che nonostante le aspettative che avevamo dalla nostra squadra, nelle prime due partite non abbiamo ottenuto ciò che volevamo o meritavamo. Nonostante lo sforzo dei calciatori, ci è mancata la capacità di raggiungere l'essenziale, il risultato.

Il nostro compito diventa ancora più difficile per il proseguimento della competizione. L'APOEL non è una squadra che si arrende e nelle quattro partite che mancano è con questo spirito che continueremo a lottare, indipendentemente dal nome degli nostri avversari. Ho chiesto ai nostri calciatori di credere in se stessi e fare tutto il possibile per rendere orgogliosi i nostri tifosi. Ed è quello che mi aspetto di vedere stasera: lottare fino alla fine. Per quanto sia difficile la nostra missione, abbiamo molto da vincere e poco da perdere. Il nostro unico obiettivo e di prolungare il nostro cammino europeo lottando contro le grandi squadri con orgoglio che caratterizza il nostro club".