Domani Napoli-Como in Coppa, Fabregas: "Partita importante, mentalità e concentrazione"

© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 18:48Avversari
di Redazione FV

Cesc Fabregas presenta brevemente la gara di domani del Como a Napoli, valida per i quarti di Coppa Italia (la vincente affronterà l'Inter mentre l'Atalanta aspetta la vincente di mercoledì in Bologna-Lazio), dai canali social del club lariano: 

"Domani ci attende una partita molto importante. Uno scontro ad eliminazione diretta contro i campioni d’Italia in uno stadio imponente. Scenderemo in campo con la nostra mentalità e mantenendo alta la concentrazione”.