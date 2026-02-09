Domani Napoli-Como in Coppa, Fabregas: "Partita importante, mentalità e concentrazione"
Cesc Fabregas presenta brevemente la gara di domani del Como a Napoli, valida per i quarti di Coppa Italia (la vincente affronterà l'Inter mentre l'Atalanta aspetta la vincente di mercoledì in Bologna-Lazio), dai canali social del club lariano:
"Domani ci attende una partita molto importante. Uno scontro ad eliminazione diretta contro i campioni d’Italia in uno stadio imponente. Scenderemo in campo con la nostra mentalità e mantenendo alta la concentrazione”.
