Como, parla Sergi Roberto: "Doloroso lasciare il Barcellona ma volevo un'altra sfida"

Il centrocampista del Como, prossimo avversario della Fiorentina, Sergi Roberto, ha rilasciato un'intervista al magazine ufficiale del club lariano, "Blu" in cui ha confessato quanto sia stato diffiicle lasciare il Barcellona: "Lasciare il Barça è stato un momento profondamente doloroso: è la squadra della mia vita. Sono cresciuto tifando questi colori e ho indossato la maglia blaugrana per tutta la mia carriera. È stato difficile dirle addio, ma allo stesso tempo ho provato grande orgoglio per il cammino fatto a Barcellona e per i titoli conquistati, fino a sentire nascere in me il desiderio di affrontare una nuova sfida".

Il giocatore ha parlato della vita privata e cosa fa quando vuole rilassarsi: "Niente di particolare per una serata con mia moglie, un aperitivo, poi una cena elegante, italiano o sushi insieme a un buon vino".

Infine ha rivelato gli sportivi che ammira: “Da piccolo il mio calciatore preferito era Ronaldinho, era un giocatore fantastico, ha riportato gioia a tutti i tifosi del Barça. Un altro che ammiro molto è Marc Marquez, amo la sua mentalità e il modo in cui affronta le difficoltà: anche dopo aver raggiunto tutto e aver attraversato momenti durissimi, non ha mai smesso di lottare, fino a ottenere la ricompensa che meritava".