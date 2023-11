PIOLI (DAZN), Con i viola sempre gare sofferte. Jovic...

FirenzeViola.it

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN nel post partita di Milan-Fiorentina. Queste le sue parole partendo dall'attaccante classe 2008, Francesco Camarda: “Francesco ha talento e freschezza che magari a noi mancava stasera. È stata un’esperienza molto emozionante per lui, ma sarà fondamentale per il suo percorso. È un ragazzo umile e generoso. Dovremo essere bravi ad accompagnarlo nel suo percorso. È un ragazzo intelligente, sa che questo è l’inizio e che dovrà dimostrare in futuro di potersi giocare il posto con il lavoro”.

Come ha vissuto il finale di gara molto sofferto?

“Conosco i rischi del mestiere, e non vincere per tanto tempo è normale che porti a qualche rumors. Devo provare a fare quello che sto facendo, cioè preparare la prossima partita. Non penso mai che la prossima partita possa essere la mia ultima sulla panchina del Milan anzi penso che sia quella più importante”.

Sulla gara di stasera: “La testa di stasera non era quella di inizio di stagione. Abbiamo fatto una partita seria, sono queste le partite che servono per superare questo momento. La squadra ha le qualità per poter essere competitiva e per poter fare meglio. Ci sono momenti e momenti. Con la Fiorentina abbiamo sempre vinto ma soffrendo tanto, non è cambiata la storia. Avevamo in mente di fare questa partita e lo abbiamo fatto. Abbiamo passato un momento difficile, il gruppo è coeso, adesso serve la continuità in campionato. La nostra attenzione adesso è sula gara di martedì”.

Su Chukwueze: "E' arrivato dopo un’estate difficile. A me stasera è piaciuto, è un giocatore di qualità ed è giusto aspettarsi gol e assist da lui. Sono soddisfatto della sua prestazione, crescerà e ci aiuterà tanto”.

Su Jovic: “Ha fatto una buona partita, ha fatto un gran passaggio sul rigore di Theo. Un peccato che non abbia trovato il gol perché ha le qualità per poter segnare in quelle situazioni. Mi aspetto di più da lui, perché ha dei mezzi che nemmeno lui conosce, deve scattargli qualcosa che gli permetta di essere più cattivo e incisivo perché è un giocare di talento. Lui deve pretendere di più da se stesso”.