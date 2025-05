Bologna, Holm e Ndoye verso il recupero: ci saranno contro la Fiorentina

Buone notizie per Vincenzo Italiano in vista della finale di Coppa Italia. A una settimana dalla sfida tra il suo Bologna e il Milan di Sergio Conceição, l’ex tecnico viola potrebbe ritrovare due pedine fondamentali: Emil Holm e Dan Ndoye. Entrambi hanno lavorato ancora a parte nell’allenamento odierno, dedicato a esercitazioni tattiche e conclusioni a rete, ma secondo Tuttomercatoweb.com non sono considerati a rischio per la finale. Il recupero dei due li renderebbe disponibili anche per la trasferta del Franchi contro la Fiorentina, in programma alla 37ª giornata di Serie A.