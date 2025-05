Bologna, Italiano prova a recuperare Holm e Ndoye per la Coppa Italia e per Firenze

A due giorni da Milan-Bologna, ma soprattutto a una settimana da un altro Milan-Bologna ben più importante (il primo valevole per la 36esima di Serie A, il secondo per la finale di Coppa Italia), e a poco più di dieci giorni da Fiorentina-Bologna (in programma domenica 18 maggio al Franchi) arrivano alcune novità da casa rossoblù, riportate da Tuttomercatoweb.com. A due giorni dalla partita di Milano, la squadra ha svolto una seduta tattica con prove di conclusioni a rete.

Allenamento differenziato per Emil Holm e Dan Ndoye, terapie per Estanis Pedrola. Attesa soprattutto per Ndoye, con lo svizzero che appare comunque recuperabile per la finale di Roma e per la sfida del Franchi.