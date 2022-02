PERCASSI, Spiegherà cessione 55% dell'Atalanta

Gli ultimi giorni hanno segnato una svolta epocale, anche se lontano dal campo, in casa Atalanta: il 55% della Dea Srl, sub-holding della famiglia Percassi che detiene circa l’86% del capitale sociale dell’Atalanta, è stato ceduto. Il neo co-proprietario Pagliuca sarà presto in Italia ma intanto dovrebbe essere Antonio Percassi ad aggiungere presto alle sue dichiarazioni di rito un commento più circostanziato a questa svolta epocale. Era attesa per oggi, anche se non si può escludere che la rabbia per la partita di ieri con la Fiorentina abbia cambiato qualche carta in tavola. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.