PARMA, La squadra di Pecchia si rinforza: ecco Almqvist

A cinque giorni da Parma-Fiorentina, i ducali piazzano un altro colpo in entrata: come riportato da SkySport, sembra fatta per Pontus Almqvist (25 anni), esterno offensivo di nazionalità svedese che lo scorso anno abbiamo visto all'opera con la maglia del Lecce e nel frattempo rientrato al Rostov, in Russia, dopo il mancato riscatto da parte dei salentini. Lo svedese è atteso in queste ore in città, dove sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto col Parma.