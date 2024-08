PARMA, I complimenti a Bernabé per l'oro Olimpico

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella serata di ieri la Spagna ha conquistato l'oro olimpico in quel di Parigi superando la Francia padrona di casa per 5-3. C'era anche un po' di Italia nelle Furie Rosse che sono saliti sul gradino più alto del podio. Adrian Bernabé ha rappresentato il Parma e proprio la società ducale si è voluta complimentare per il risultato ottenuto.

Questo il comunicato diramato sul sito ufficiale della società emiliana questa mattina: "Adrian Bernabé ha vinto le Olimpiadi con la Spagna U23. In finale ha battuto la Francia U23 con un assist che ha permesso ai supplementari di compiere l’impresa e vincere 5-3. Il Presidente Kyle J. Krause e tutto il Parma sono fieri e orgogliosi per questo straordinario risultato sportivo, raggiunto da uno dei “figli” di Parma, un calciatore che è arrivato a Parma nel 2021 e ha voluto rimanere fortemente prolungando il suo contratto fino al 2027: in questo magnifico anno 2024, dopo la promozione in Serie A, adesso raccoglie una vittoria strepitosa con la sua Nazionale. Sei l’Oro di Parma, dei nostri tifosi e dell'intera comunità, Adrian! Ti aspettiamo per abbracciarti e gioire con te per questo traguardo prestigioso. E per cominciare insieme una nuova stagione, in Serie A!".