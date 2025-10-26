Niccolini su Rowe: "Non facile entrare nella testa dei giocatori. Parleremo domani"

Daniel Niccolini, vice-allenatore del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio di Firenze. Queste le sue dichiarazioni sulla sfida con la Fiorentina: "Io penso che si possa parlare di due partite diverse: dal 3-0 annullato e un completo controllo a un episodio che è andato a favore della Fiorentina. Ci portiamo a casa un punto, seppur amareggiati. Oggi abbiamo cambiato 4-5 giocatori. I ragazzi si allenano bene e ascoltano attentamente. Abbiamo fatto una partita fantastica per 70 minuti abbondanti. Al momento non ho sentito Vincenzo Italiano ma lo sentirò successivamente".

Su Rowe: "Non è sempre facile entrare nella testa dei giocatori. In quel momento si è sentito di fare quella scena, domani ne parleremo sicuramente".

Sulla stagione e le ambizioni del Bologna: "Quest'anno abbiamo tre impegni difficili, faticosi, ma questi ragazzi si allenano forte e ci seguono. Dopo otto partite è ancora presto per parlare di classifica, dobbiamo fare risultati e migliorare sul piano del gioco, su tante situazioni. Siamo a un buon punto, ma si può sempre migliorare".