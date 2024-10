NEW SAINTS, Alle 15:30 in campo contro il Cardiff Met

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Prima dell'importantissimo successo in campionato contro il Milan la Fiorentina aveva battuto nel suo esordio nella nuova Conference League i New Saints per 2-0 al Franchi. Reduci dalla sconfitta contro i viola, i gallesi sono stati battuti mercoledì 9 ottobre in campionato per 1-2 dal Caernarfon Town nel match di recupero della prima Giornata della Welsh Premier League. Oggi, alle 15:30 invece la formazione biancoverde affronterà per il dodicesimo turno della massima serie nazionale il Cardiff Met. Al momento, con 8 giornate su 11 disputate, i New Saints si trovano al sesto posto con 15 punti.