NEW SAINTS, Alle 15:30 in campo contro il Barry United

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il 3 ottobre la Fiorentina farà il suo esordio nella nuova edizione a girone unico della Conference League contro i gallesi del New Saints. Mentre la Fiorentina giocherà domani alle 15:00 la sua gara di campionato contro l'Atalanta, la formazione britannica scenderà invece in campo alle 15:30 contro il Barry Town United FC per la settima giornata della Welsh Premier League. I biancoverdi, che per il momento hanno disputato solo 3 delle gare di campionato in programma, sono a punteggio pieno con 9 punti conquistati.

Nell'ultima partita giocata, sabato scorso, hanno battuto in trasferta l'Haverfordwest County. Prima della gara del Franchi i New Saints affronteranno altre tre sfide nella massima serie gallese.