Neres non accelera, Il Mattino: si vogliono evitare fastidiose ricadute, salta la Fiorentina
Non arrivano buone notizie per il Napoli e per Antonio Conte: David Neres non sarà disponibile per la prossima sfida di campionato contro la Fiorentina. L’attaccante brasiliano, ancora fermo per i problemi muscolari accusati nelle scorse settimane, non ha ancora ritrovato la giusta condizione nonostante abbia iniziato da tempo il percorso riabilitativo.
Come riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, lo staff medico azzurro sta gestendo il recupero con grande prudenza, evitando qualsiasi rischio: “senza accelerazioni che possono provocare delle pericolose e fastidiose ricadute”. Per questo motivo, Neres non verrà convocato al Franchi, con l’obiettivo di preservarlo per i prossimi impegni della stagione.
