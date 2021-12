NAPOLI, Vicina la chiusura per il prestito di Tuanzebe

Con l'apertura della finestra di mercato, novità in arrivo per il Napoli, prossimo avversario della Fiorentina in Coppa Italia. Il difensore inglese di origini congolesi Axel Tuanzebe è infatti sempre più vicino al club partenopeo che con il Manchester United sta definendo gli ultimi dettagli relativi alla cifra del riscatto, dopo il via libera dell'Aston Villa alla risoluzione anticipata del prestito. Per il giocatore classe 97 si tratterà di un nuovo prestito, con diritto di riscatto e l'operazione dovrebbe chiudersi entro domenica.