Napoli, parla il medico sociale: "Il livello di preparazione è a un buon punto"

Il medico Sociale del Napoli, Gennaro De Luca, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, facendo un punto sulla squadra agli ordini di Antonio Conte a pochi giorni dalla partita contro la Fiorentina: "C'è entusiasmo nel gruppo squadra, si sta entrando nel vivo della stagione. A parte i tre infortunati che ci sono stati, il livello di preparazione è evidentemente ad un buon punto. Questo chiaramente ci fa sperare per le imminenti prestazioni: ci affacciamo ad un periodo di impegni intenso. Da questo punto di vista siamo tranquilli, ma dobbiamo considerare che fare partite ogni tre giorni, non poter inserire i giusti riposi - e questo non vale solo per noi, ma per tutte le squadre - inevitabilmente fa aumentare il rischio di infortunio. Noi siamo sempre pronti, ma è così.

Prevenzione? Se teniamo in considerazione i fattori di rischio è chiaro che la prevenzione è focalizzata sul prevenire tali fattori. Noi ad inizio stagione e nel corso dell'anno ripetiamo dei test funzionali e posturali per capire per ciascun giocatore il livello di controllo motorio e di mobilità articolare e laddove vengono individuate delle specifiche disfunzioni o deficit si lavora su quelli per migliorare la performance e generare una riduzione del rischio di infortuni".