Napoli, Neres partito per Londra per operarsi alla caviglia

(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - David Neres lascia Napoli e parte per Londra dove si opererà. L'esterno brasiliano si è infortunato gravemente alla caviglia e le indagini mediche degli ultimi giorni hanno portato a diagnosticare una forte lesione alla caviglia che si è procurato contro il Verona, condizione poi aggravatasi nella mezz'ora giocata contro il Parma quando aveva detto al tecnico Conte di essere pronto a entrare in campo, giocando solo mezz'ora per poi uscire di nuovo. Neres è partito questa mattina e andrà a Londra al Wellington Hospital per un intervento che lo staff medico prevede che possa accorciare il suo rientro in piena salute in campo che però richiederà almeno due mesi.

L'esterno dopo un avvio di stagione in panchina è diventato il faro del Napoli in autunno, segnando sei gol e fornendo 4 assist da rete, dando una forte spinta offensiva alla squadra di Conte. (ANSA).