Napoli, le scelte di Conte: ballottaggio aperto Lucca-Hojlund. Dietro Buongiorno-Beukema
Questa sera alle 20:45 la Fiorentina di Stefano Pioli sfiderà al Franchi il Napoli campione d'Italia in carica. Un match in cui i viola si troveranno di fronte una delle squadre migliori della Serie A. Per la trasferta toscana Antonio Conte recupera sia Neres, che partirà dalla panchina, che l'esterno proveniente dal Girona Gutierrez, alla prima convocazione.
Riguardo alle scelte di formazione, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il tecnico leccese continuerà con il suo 4-1-4-1 con Beukema e Buongiorno centrali di difesa davanti a Meret. Come terzini agiranno Spinazzola e Di Lorenzo mentre a centrocampo ci saranno gli ormai famosi Fab Four, Lobotka, McTominay, De Bruyne e Anguissa, con Politano a destra. Davanti ballottaggio aperto tra Lucca e Hojlund con l'italiano che parte leggermente favorito.
