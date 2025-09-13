Napoli, Buongiorno pronto a tornare titolare dopo l'operazione per pubalgia

di Redazione FV

Nella partita di questa sera del Franchi tra Fiorentina e Napoli, valevole per la terza giornata di Serie A, ci sarà una novità importante per gli azzurri di Antonio Conte nell'undici titolare. Come riportato infatti da Matteo Moretto, sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Alessandro Buongiorno, difensore dei partenopei, tornerà in campo dal primo a Firenze dopo l'operazione subita questa estate per risolvere un problema di pubalgia.

Buongiorno aveva già riassaporato il campo subentrando nella sfida casalinga contro il Cagliari e servendo l'assist per il gol della vittoria di Anguissa.