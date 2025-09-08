Napoli al Franchi senza Rrahmani. Problemi anche per Neres, in dubbio per sabato

Il cammino del Napoli in campionato ripartirà da Firenze, dove i campioni d'Italia saranno di scena sabato sera per affrontare la Fiorentina. Al pari di Stefano Pioli, anche Antonio Conte sta facendo i conti con la preparazione della gara e non mancano le grane per il tecnico partenopeo, a partire da David Neres. L’esterno brasiliano aveva saltato l’ultima gara di campionato contro il Cagliari, disputata al Maradona prima della sosta, a causa di un affaticamento muscolare comunicato ufficialmente dal club poche ore prima del fischio d’inizio. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la situazione dell’ex Ajax continua a destare qualche preoccupazione nello staff medico azzurro. Neres non ha preso parte neppure all’allenamento congiunto con l’Avellino, ulteriore segnale di un recupero che procede con cautela e che impone valutazioni quotidiane verso il match del Franchi.

Lo stesso vale per Amir Rrahmani. Il centrale ha patito un infortunio in Nazionale ed era partito titolare con la selezione del Kosovo provando a stringere i denti in vista della sfida contro la Svezia, in programma ieri al Fadil Vokrri Stadium di Pristina. I primi accertamenti effettuati dallo staff medico della nazionale, però, hanno escluso la sua disponibilità e costretto il giocatore a rientrare anzitempo a Napoli. Rrahmani ha così salutato compagni e amici, mettendosi subito in viaggio verso Castel Volturno. Solo dopo i controlli lo staff medico del Napoli potrà avere un quadro chiaro sulla natura dell’infortunio e stabilire i tempi di recupero, ancora tutti da definire. Quel che è certo, però, è che Rrahmani non sarà della partita al Franchi contro la Fiorentina.