Napoli a Firenze senza Rrahmani. Tra Beukema e non solo, Conte studia la difesa

Il Napoli rischia di fare a meno di Amir Rrahmani per la trasferta di Firenze, dove farà tappa alla ripresa del campionato per sfidare la Fiorentina. Il leader difensivo di Conte, riporta TMW, si è fermato nel match di qualificazione ai Mondiali 2026 tra la Svizzera ed il suo Kosovo per un problema probabilmente al flessore, dopo essersi toccato la coscia destra, chiedendo il cambio al 64'. Lo staff medico del Napoli è in contatto con quello del Kosovo e l'azzurro non scenderà in campo nel secondo match contro la Svezia. Anzi, l'ipotesi al momento è di un rientro anticipato per valutare al meglio le condizioni del problema muscolare che potrebbe tenerlo fuori almeno un paio di settimane.

Al Franchi al suo posto potrebbe toccare a Sam Beukema, prelevato per 30mln di euro più due di bonus dal Bologna, che dopo due ritiri e questa sosta ha completato l'inserimento in schemi e movimenti. Potrebbe agire sul centro-destra con Buongiorno invece che sul mancino al posto di Juan Jesus che però s'è ben comportato finora ed è ritenuto da Conte un centrale di grande affidabilità e leadership.