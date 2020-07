NAINGGOLAN, Giocare con Ribery? Sarebbe bello

Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, parla così al termine del pareggio in casa della Fiorentina ai microfoni di Sky Sport: "Il pareggio secondo me è giusto, abbiamo avuto entrambi una grande occasione nel primo tempo, e due palle gol chiare nel secondo. Chi faceva gol prima oggi vinceva la partita, era così. Si gioca ogni tre giorni, e se non si è attrezzati si fa più fatica. Comunque stiamo finendo il campionato, che è la cosa più importante, pra proviamo a migliorare la classifica".



Qual è l'obiettivo?

"Non si deve guardare chi è più forte o no, ma chi sta meglio fisicamente. Vogliamo migliorarci più possibile, ci sono tante squadre in pcohe punti con noi, speriamo di arrivare davanti".

Cosa vede nel suo futuro?

"È ogni anno che si parla quaranta volte di me e di cosa faccio. Io mi sto divertendo davvero a giocare a pallone con questi fantastici ragazzi, l'importante è quello, poi si vedrà".

Ribery provava a convincerlo?

"No no (ride, ndr). Ho rispetto per un campione così, alla sua età... C'è solo da togliersi il cappello. Anche tramite Benatia ci conoscevamo già".

Non sarebbe male giocare con lui?

"Giocare coi campioni è sempre bello".