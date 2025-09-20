Morata a Nico Paz (via Sky): "Porta il Como in Europa e poi va' dove ti porta il cuore"

L'attaccante del Como, Alvaro Morata, ha parlato a Sky Sport, iniziando da un giudizio su queste prime settimane trascorse in riva al Lago: "Primo mese bellissimo, aspettative molto alte che si sono superate anche tanto. Qui è veramente top, sono in una squadra con tanto talento”.

Sulle difficoltà iniziali, Morata ha ammesso: "Non è stato facile. Nelle prime partite non ero al top, ora mi sento bene. Quando non fai preparazione è difficile, ora mi sento sempre meglio".

Sul rapporto con l'ex compagno Fabregas dice: "Abbiamo condiviso grandi momenti dentro e fuori dal campo. Ho grande ammirazione nei suoi confronti. Mi conosce e io conosco lui. Faceva cose che altri giocatori normali non facevano. Questo ci può solo aiutare".

E alla fine ecco il suo consiglio al più giovane Nico Paz: "Porta il Como in Europa e poi va’ dove ti porta il cuore. Ho parlato già tante volte di lui, forse troppo”.