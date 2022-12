MONZA, In arrivo il rinnovo per Carlos Augusto

Il 4 il Monza farà visita alla Fiorentina per la ripresa del campionato ma Galliani e il suo staff sono concentrati anche sul mercato e sui rinnovi. In arrivo ad esempio quello di Carlos Augusto, che proprio oggi ha parlato della ripresa del campionato contro i viola. Per il laterale mancino brasiliano, secondo quanto scrive Tuttomercatoweb.com, si prospetta un prolungamento per altre due stagioni con un ingaggio prossimo ai 2 milioni di euro netti a stagione.