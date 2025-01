MONZA, D'Ambrosio contro gli arbitri: "Questi sono scarsi veri"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Incredibile lo sfogo di Danilo D'Ambrosio dopo l'espulsione diretta per un fallo su Mina durante il lunch match Monza-Cagliari. Il difensore dei brianzoli, dopo una reazione sul difensore dei rossoblù, non è andato per il sottile, una volta uscito a bordo campo è sbottato con il quarto uomo: "Ma come facevo a rialzarmi?…Oh, questi sono scarsi veri", il suo commento riferito alla squadra arbitrale.

Ad analizzare l'episodio è stato l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese sui propri canali social: "Il cartellino rosso è la punizione più estrema: per comminarlo serve che sussistano tutti i parametri necessari. Nella fattispecie, qui D’Ambrosio prova semplicemente a rialzarsi; il VAR usa lo slow motion, soprattutto su situazioni del genere, che enfatizza quello che è un contatto: più lo si rallenta, più sembra grave. Qui abbiamo solo un giocatore che prova a rialzarsi, senza alcun tipo di violenza. Per me questo episodio non è da intervento VAR".

Il tecnico del Monza Bocchetti, invece, ha commentato così quanto accaduto in campo: "L'espulsione di D'Ambrosio? Non sta a me soffermarmi su queste cose, ci sono arbitro e VAR. Mi concentro sul campo. Dovevamo essere più tranquilli a gestire la gara, poi giocare di nuovo in dieci non è stato semplice".