MONCINI, Sfida ai viola già nei Giovanissimi. Gondo...

Contro la Fiorentina nel Benevento gioca Gabriele Moncini che, come ha ricordato lui, da buon toscano simpatizza per la Fiorentina ma ora vuole batterla. E Tuttomercatoweb aggiunge una curiosità: da Pistoia l'attaccante sfidava la Fiorentina già ai tempi dei Giovanissimi Nazionali. Nel 2011 era un testa a testa tra lui e il baby viola Gondo per il titolo di capocannoniere del girone, poi vinto dall'africano. Ora ritrova i gigliati - si legge ancora - contro, con la maglia del Benevento. Lui che è stato una trottola in carriera, perché dal Prato andò alla Juventus nel 2011, poi il Cesena e da lì una lunga serie di prestiti. Ancora Prato, per ritrovarsi nel club di casa, poi lo prende la SPAL che lo presta al Cittadella e dallo scorso gennaio il Benevento. Che ci punta, che ci crede, ed è alla corte di Filippo Inzaghi che forse ha trovato la sua vera dimensione.