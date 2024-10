MILAN, Niente turnover per Fonseca: a Firenze i titolarissimi

FirenzeViola.it

Paulo Fonseca sceglie di proseguire sulla strada maestra trovata nel derby contro l'Inter e anche a Firenze - nonostante la gara di Champions di pochi giorni fa - non sono previsti grossi cambiamenti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport che riferisce come i rossoneri, che vogliono restare agganciati al treno Napoli, dovrebbero optare per un 4-2-3-1 con Maignan tra i pali, difesa composta da Emerson Royal, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez; mediana con Fofana e Reijnders e il quartetto d'archi d'attacco composto da Pulisic, Leao, Morata e Abraham.