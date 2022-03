MIHAJLOVIC, Dobbiamo alzare il livello. Arnautovic....

Sinisa Mihajlovic ha parlato a ridosso del derby dell'Appennino tra Fiorentina e Bologna. Il tecnico degli emiliani, passato anche sulla panchina viola, ha parlato così a Skysport: "Tutti sono concentrati al risultato, pochi sono concentrati sul come si arriva; è la strada che devi fare per arrivarci, la vittoria è solo una conseguenza. Ho chiesto maturità in tutto alla squadra, se avremo questo atteggiamento potremo fare bene. Le squadre che abbiamo incontrato e dobbiamo incontrare hanno un livello alto e quindi dobbiamo alzare anche noi il rendimento".

Cosa si aspetta da Arnautovic?

"Da lui mi aspetto che ricominci da dove si è fermato, cioè dai gol. Quando lui è in campo la squadra si sente più protetta e forte, ha tutte le caratteristiche di un grande giocatore e per le qualità che ha poteva giocare in qualsiasi squadra. Adesso è più maturo e ci deve far salire di livello".

Le partite restanti sono fondamentali per il futuro del club.

"Io dico che il mio futuro è la partita prossima, poi alla fine faremo i conti".

Cosa le piace di Hickey?

"Ha un carattere forte, è scozzese. Parla con i fatti in campo e poi è un bravissimo ragazzo"