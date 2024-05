MENDILIBAR, Gara diversa rispetto a Budapest. Jovetic...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore dell'Olympiacos José Luis Mendilibar ha parlato alla vigilia della finale di domani: "Non dobbiamo essere folli come tifosi, cerchermo di staccarci dal contesto che ci circonda per cercare di trovare equilibrio e tranquillità".

Su Jovetic: "Domani vedremo se sarà titolare, sta facendo molto bene, anche a partita in corso, ha segnato anche con il Panathīnaïkos".

Sulla gara: "Sarà una gara molto diversa rispetto alla finale di Budapest che ho giocato contro la Roma con il Siviglia. La Fiorentina difende altissima, ci aspettiamo una gara più aperta. La preparazione alla partita sarà completamente diversa perché la Roma giocava un calcio molto più difensivo".