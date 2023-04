MAROTTA, Nazionali hanno condizionato scelte di oggi

INDISCREZIONI DI FV DUNCAN, IL GHANESE RIMARRÀ A FIRENZE PER ALLENARSI Alfred Duncan, centrocampista della Fiorentina, non figura nella lista dei convocati viola per la gara di domani contro l'Inter. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il ghanese rimarrà nel capoluogo toscano per allenarsi ed essere al meglio per le... Alfred Duncan, centrocampista della Fiorentina, non figura nella lista dei convocati viola per la gara di domani contro l'Inter. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il ghanese rimarrà nel capoluogo toscano per allenarsi ed essere al meglio per le... NOTIZIE DI FV FORM. UFFICIALI, SORPRESA CASTROVILLI DAL 1'. DAVANTI C'È IKONÈ Alle ore 18 tornerà in campo la Fiorentina e lo farà nella difficile sfida di San Siro contro l'Inter. Vincenzo Italiano vuole dare continuità agli ottimi risultati delle ultime settimane e per farlo torna al 4-3-3 con Castrovilli a sorpresa dal... Alle ore 18 tornerà in campo la Fiorentina e lo farà nella difficile sfida di San Siro contro l'Inter. Vincenzo Italiano vuole dare continuità agli ottimi risultati delle ultime settimane e per farlo torna al 4-3-3 con Castrovilli a sorpresa dal... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 01 aprile 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi