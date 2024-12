LUCCA, Contento dei 3 pt. Abbiamo avuto il pallino del gioco

FirenzeViola.it

Ai microfoni di Dazn, nel post gara di Fiorentina-Udinese, l'attaccante bianconero Lorenzo Lucca ha parlato così: "Sono contento per aver portato i tre punti a casa, passiamo un felice Natale e pensiamo subito alla gara di domenica in casa nostra che per noi è importantissima. Abbiamo fatto un primo tempo sottotono, noi poi abbiamo trovato il pallino del gioco. Il mister ci ha detto di giocare semplici, siamo andati avanti e siamo stati compatti e abbiamo vinto. Penso che la vittoria di oggi non sia un'impresa ma il frutto del lavoro della settimana. Dobbiamo continuare così perché siamo sulla buona strada".