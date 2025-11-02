Dagli inviati
Tutti in ritiro fino al Mainz: Pioli, dirigenza e squadra al Viola Park. Si decide il futuro
Tutta la Fiorentina si riunisce in ritiro al Viola Park. È questo l'esito della domenica dopo la sconfitta interna inflitta dal Lecce, con tecnico, dirigenti e squadra tutti insieme dentro al centro sportivo di Bagno a Ripoli in attesa che vengano prese decisioni definitive.
Perché oltre alla scelta di un nuovo direttore sportivo in sostituzione del dimissionario Daniele Pradè, anche Stefano Pioli si confronterà col club per capire se ci sono ancora le condizioni per andare avanti insieme. Sarà una notte di profonde riflessioni, mentre la squadra resterà in ritiro punitivo fino alla partenza per la Germania, dove i viola sfieranno il Mainz in Conference League giovedì prossimo.
