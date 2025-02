Lecce, Sticchi Damiani non ci sta: "Il rigore che ci hanno fischiato? Il nulla"

vedi letture

Lecce ancora in polemica per quanto successo venerdì sera. Il club giallorosso, prossimo avversario della Fiorentina e sconfitto qualche giorno fa dall'Udinese (0-1 al Via del Mare) per via di un rigore a dir poco discutibile fischiato ai friulani e realizzato da Lucca, ha manifestato le sue perplessità per l'episodio arbitrale. Lo ha fatto tramite il proprio presidente, Saverio Sticchi Damiani, che è intervenuto nel corso di PL Talk. Questo quanto raccolto dal sito di PianetaLecce.it: "Qualche cosa in questi dieci anni l'ho capita. Ormai i regolamenti, i protocolli, sono temi di cui sono costretto mio malgrado ad occuparmene settimanalmente, però credo non si possa chiedere al tifosi di dover compiere lo stesso sforzo che si chiede ad un dirigente.

Quello con l'Udinese è un episodio in cui abbiamo un arbitro che in campo ha una percezione chiara di un semplicissimo contatto di gioco, percezione che lui decide di manifestare con un gesto plateale, fa un segno con le mani per dire “giocate, non fischio e non c'è niente. Già questo tema pone un problema di procedura di protocollo: c'è un arbitro a cui non è sfuggito un fallo di mano in area, non è sfuggita una gomitata in un lato di campo che sfuggiva dal suo campo visivo. Era una situazione di gioco già vista da lui, e questa cosa impediva al VAR di intervenire.

Bene, vogliamo derogare al fatto che il VAR non possa intervenire in questo caso, e non so perché derogarlo perché non c'è motivo perché non può intervenire, mi aspetto che il VAR intervenga perché ha scoperto qualcosa di clamoroso, per cui è pronta a violare il protocollo perché deve segnalare all'arbitro qualcosa di incredibile. Ma segnalare all'arbitro qualcosa che non è nemmeno un rigorino, è il nulla, è qualcosa che lascia perplessi sia per la procedura violata sia sul perché è stata violata per segnalare qualcosa che è il nulla" ha detto il presidente del Lecce.