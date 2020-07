LECCE, Rossettini ricoverato per puntura di insetto

Stagione che rischia di essere finita per colpa di un insetto per Luca Rossettini. Come spiega Pianeta Lecce, il difensore dei salentini prossimi avversari della Fiorentina è ricoverato a Padova a causa di una puntura di insetto sofferta prima della partita contro la Juventus. Dopo 10 giorni in Puglia, Rossettini è stato costretto a trasferirsi in Veneto per cercare di capire la radice del problema. E molto probabilmente la sua stagione è finita.