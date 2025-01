LAZIO, Turnover minimo per Baroni con la Real Sociedad

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio in campo per la rifinitura a Formello in vista dell'importantissima sfida di domani sera contro la Real Sociedad in Europa League. Il tecnico modifica il proprio approccio rispetto alle precedenti partite della competizione, mettendo in atto un turn over molto più moderato. Di seguito le ultime di formazione raccolte da TMW al centro sportivo biancoceleste: Cambia approccio all’Europa League Marco Baroni, che in vista di domani contro la Real Sociedad farà solamente due cambi di formazione. Nessun turnover europeo come visto nelle precedenti sei giornate di Europa League, solamente tre modifiche in difesa rispetto a Verona vista la squalifica di Gigot e l’esclusione dalla lista UEFA di Hysaj, oltre al portiere di coppa Mandas al posto di Provedel.

Nel quartetto difensivo scelte obbligate vista anche la squalifica di Pellegrini, a destra rientra Marusic con Romagnoli al fianco di Gila al centro, mentre sulla sinistra conferma per Tavares. Non cambia a centrocampo Baroni, con Rovella e Guendouzi che giocheranno anche domani dal primo minuto. Sugli esterni nuovamente spazio a Isaksen a destra e Zaccagni sulla sinistra, mentre Dia agirà nuovamente da trequartista alle spalle di Castellanos.