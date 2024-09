LAZIO, Polemiche per il settore ospiti del Franchi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Fiorentina-Lazio non è ancora iniziata, ma ci sono già alcune polemiche per quanto riguarda i biglietti: questo almeno quanto trapela da Roma, riportato dal Corriere dello Sport nell'edizione odierna. Secondo il quotidiano romano la scarsa disponibilità di posti nel settore ospite del Franchi (col 'mini-Formaggino' che potrà contenere solo 300 persone per i lavori di ristrutturazione dell'impianto) ha suscitato la reazione piccata dei tifosi biancocelesti, che si sono lamentati sui social. Nel mirino, scrive il Corriere, anche la stessa Lazio, che sui suoi canali ufficiali ha annunciato l'apertura della vendita con un giorno di ritardo (lunedì alle 15).

Vendita che si è esaurita nel giro di pochi minuti. Per la sfida in programma domenica alle 12.30 sarà sold out, almeno per quanto riguarda il curvino ospiti, con (solo) trecento laziali.