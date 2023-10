LAZIO, Casale in affanno. Coi viola Patric-Romagnoli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Esordio da incubo per Nicolò Casale in Champions: ora il posto fisso torna ad essere un miraggio. Sarri sperava che l'ex Verona avesse superato mentalmente le accuse sul caso scommesse, ma contro il Feyenoord è arrivata la conferma che il centrale ha ancora bisogno di tempo per smaltire il contraccolpo psicologico. Non proprio la migliore notizia per il tecnico della Lazio, che però ha già pronto il sostituto.

Come riporta Il Messaggero si tratta di Patric, che molti davano in campo già mercoledì contro il Feyenoord. Con 17 gol subiti in 12 gare (1,5 a partita) ora bisogna invertire il trend e l'aiuto dello spagnolo non è da sottovalutare, viste le prestazioni in Champions e quella col Sassuolo. Sarà dunque lui ad affiancare Romagnoli contro la Fiorentina, secondo il quotidiano.