La Roma batte il Torino per 2-0 e torna in zona Champions League

La Roma batte il Torino per 2-0 e torna in zona Champions LeagueFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:10Avversari
di Redazione FV

La Roma sbanca l'Olimpico Grande Torino battendo i granata per 2-0. La squadra di Gian Piero Gasperini, che durante la partita perde prima Hermoso e poi Pellegrini per infortuni, stessa sorte subita da Aboukhlal e Gineitis sponda Torino, trova il vantaggio al 26' con il nuovo arrivato Malen, che nella sua prima partita con la maglia della Roma timbra subito il cartellino.

La partita viene chiusa a quindici minuti dalla fine dalla Joya, Paulo Dybala, che su assistenza di Rensch, titolare al posto dell'infortunato Celik, trova la rete del raddoppio che chiude la partita. Una vittoria importante per la Roma, che complice la sconfitta della Juventus, entra in zona Champions League