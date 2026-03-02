Kabasele: "Contro la Fiorentina dobbiamo ripartire da quanto fatto con il Bologna"

Christian Kabasele, difensore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida della Bluenergy Arena contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Dobbiamo ripartire dalla sfida di Bologna, non abbiamo fatto una brutta agra, abbiamo lottato fino alla fine e dobbiamo ripartire da li per fare punti".