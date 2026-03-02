Kabasele: "Contro la Fiorentina dobbiamo ripartire da quanto fatto con il Bologna"
Christian Kabasele, difensore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida della Bluenergy Arena contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Dobbiamo ripartire dalla sfida di Bologna, non abbiamo fatto una brutta agra, abbiamo lottato fino alla fine e dobbiamo ripartire da li per fare punti".
In fondo perdono tutte… Udine è più di un’occasione. Ma chissà quale Fiorentina vedremo… Fagioli ora è l’unica certezza. Viola, onorate la memoria di Davidedi Mario Tenerani
FirenzeViolaLe formazioni ufficiali di Udinese-Fiorentina: Vanoli stupisce tutti, dentro Rugani, fuori Comuzzo e Fortini
Tommaso LoretoGiovedì sera passo indietro anche per Vanoli, sulla riconferma in tanti hanno già le idee chiare. A Udine Fortini e Gud a sostituire Dodò e Solomon
Alberto PolverosiIn questa squadra c'è da fidarsi solo di Fagioli. Per uscire indenne da Udine serve l'esatto opposto della Fiorentina di giovedì. E attenzione a Zaniolo e Atta
Luca CalamaiSoffrire e andare avanti in Conference: un segnale importante. Fagioli insostituibile. Che delusione Comuzzo e i giovani. Perché penso a un futuro con Kean
